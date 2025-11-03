In 41 scuole arriva la campagna Copriamoli bene… con la prevenzione della società italiana di pediatria
In 41 scuole dell’infanzia e primarie di Venezia e Provincia arriva “Copriamoli bene. con la preVenzione”, promossa dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) per sostenere genitori e insegnanti e favorire una maggiore protezione dei più piccoli e dell’intera società. Una campagna di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
LA MAGIA DELL’HOCKEY SU PISTA ARRIVA NELLE SCUOLE! I nostri campioni scendono in campo… anzi, in classe! Una rappresentanza dell'Afp Giovinazzo porta la passione per questo sport direttamente nelle scuole elementari, per far scoprire ai - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il ddl anti pro Pal: vietato criticare il governo di #Netanyahu nelle scuole e nelle università - X Vai su X
Influenza stagionale, nel Padovano la campagna "Copriamoli bene... Con la preVenzione" - Ogni inverno in Italia un bambino su quattro è colpito dall’influenza, che generalmente si manifesta con febbre, malessere generale, sintomi respiratori e che, in alcuni casi, può comportare complican ... padovaoggi.it scrive