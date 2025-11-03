Imprenditori stranieri l’aumento a Genova è da record Un valore aggiunto
Cgia di Mestre e fondazione Moressa: “In 10 anni +42% di aziende in provincia”. Confesercenti: “Sono protagonisti da anni e oggi investono molto sul territorio”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Argomenti simili trattati di recente
? Imprenditori italiani sempre più orientati verso la ricerca di lavoratori stranieri. “A pesare è senza dubbio anche l’invecchiamento della popolazione dovuto all’inverno demografico. Tuttavia, già da tempo il personale proveniente dall’estero rappresenta una - X Vai su X
Aumentare la tassa sugli stranieri “super-ricchi” da 200 a 300 mila euro non è una manovra. È un autogol. Quella norma, lanciata dal governo Renzi nel 2017, era stata una delle poche mosse davvero intelligenti degli ultimi anni: una flat tax, inizialmente da - facebook.com Vai su Facebook
Imprenditori stranieri, l’aumento a Genova è da record. “Un valore aggiunto” - Confesercenti: “Sono protagonisti da anni e oggi investono molto sul territorio” ... Si legge su ilsecoloxix.it
Stranieri imprenditori, a Cuneo sono l'8,2% del totale - 984 di dieci anni fa, quando le aziende "made in Granda" con un titolare non italiano ... Riporta ansa.it
Minori stranieri, Salis invita Piantedosi a Genova - La sindaca di Genova Silvia Salis ha invitato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Genova a un tavolo con i sindaci dei Comuni italiani il 17 settembre per parlare della gestione dei minori ... Secondo ansa.it