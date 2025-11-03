Gli errori sono dietro all’angolo e certe volte non sono la conseguenza di una dimenticanza. Può capitare, infatti, di versare le imposte o le tasse a un Comune sbagliato. Può succede ad esempio con la Tari o con l’Imu, che sono dei tributi locali. Basta poco: si inserisce un codice tributo sbagliato e il versamento invece di confluire nella casse della città di residenza va a finire chissà dove. In certi casi si parla di importi non proprio piccoli, soprattutto quando sono coinvolte imposte come l’addizionale comunale all’Irpef. Ma come ci si deve comportare in caso di un versamento effettuato a un Comune sbagliato? Come mposte versate a un Comune errato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Imposte versate a un Comune sbagliato, chi rischia e come risolvere tutto