Impossibile – Il nuovo podcast Mediaset che svela i misteri più affascinanti d’Italia

Da martedì 4 novembre, Mediaset inaugura un nuovo e suggestivo viaggio nell’Italia del mistero con “Impossibile”, il podcast originale in 8 episodi che intreccia storia, leggenda e scienza. Un format che porta l’ascoltatore nei luoghi più affascinanti e inquietanti della penisola: abbazie e castelli avvolti da antiche leggende, ville abbandonate, chiese custodi di simbologie occulte, fino a misteriosi avvistamenti UFO e racconti di presenze ultraterrene. A guidare questa esplorazione tra l’inspiegabile e il documentato è Matteo Bortolotti, scrittore, autore televisivo e divulgatore, che accompagna il pubblico in un racconto coinvolgente, denso di suggestione ma anche di rigore storico e scientifico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

