Immagini rubate al degrado mercato abusivo di rifiuti a cielo aperto | VIDEO
Ore 14 del 2 novembre 2025, è una domenica come tante, ma in piazza Garibaldi continua, a tutte le ore, l'ignobile mercatino dei rifiuti sotto gli occhi attoniti e sgomenti dei turisti che si danno di gomito e si chiedono come sia possibile questo scempio.Un minuto e mezzo di immagini "rubate". 🔗 Leggi su Napolitoday.it
