Iliad vuole attirare gli appassionati di calcio con la nuova iniziativa Instant Win

Tuttoandroid.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iliad ha lanciato un nuovo concorso a premi dedicato ai nuovi clienti: in palio, kit del tifoso e maglie di Serie A autografate. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

iliad vuole attirare gli appassionati di calcio con la nuova iniziativa instant win

© Tuttoandroid.net - Iliad vuole attirare gli appassionati di calcio con la nuova iniziativa Instant Win

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Iliad Vuole Attirare Appassionati