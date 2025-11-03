Iliad vuole attirare gli appassionati di calcio con la nuova iniziativa Instant Win
Iliad ha lanciato un nuovo concorso a premi dedicato ai nuovi clienti: in palio, kit del tifoso e maglie di Serie A autografate. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Iliad Attacks!: L’invasione aliena in piazza Paolo VI: proseguono i lavori di installazione della grande antenna di telefonia. La segretaria del PD di Bassano Maria Di Pino: “Ennesima scelta che passa sulle teste, fatta senza coinvolgere né informare i cittadini” # - facebook.com Vai su Facebook