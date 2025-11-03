Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Carême: la rivoluzione francese servita a tavola | Recensione appuntidizelda.it
Sedicenne ucciso a Capizzi: parla il vero bersaglio della sparatoria dayitalianews.com
Stasera in tv va in onda il sesto e ultimo episodio di "Blanca 3" con Maria Chiara Giannetta: ecco cosa ... amica.it
"Il Pesce fa Festa" nel cuore di Cesenatico quotidiano.net
Gideon Levy e il fascismo che abita Israele it.insideover.com
“Chiara Petrolini spregiudicata con le gravidanze, sembra guidata da un computer”, le parole dello psichiatra ... ilfattoquotidiano.it
Lavoro a Terni, Asm avvia le selezioni per tre posizioni: candidature entro il 7 novembre
La società Asm Terni ha annunciato l’apertura di una nuova procedura di selezione rivolta a laurea... ► ternitoday.it
Ingrid Alexandra di Norvegia rompe il silenzio sulla malattia di Mette Marit e lo scandalo Marius Borg
La Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia ha rotto il silenzio su due dei problemi più complicati... ► dilei.it
Annunciata l'inaugurazione del corridoio verde alle spalle dell'università
Cerimonia di inaugurazione del cosiddetto “corridoio verde” alle spalle dell'università Gabriele d... ► ilpescara.it
Scoperta centrale dello spaccio: sequestrati 25 chili di droga, un arresto
Corridonia, 3 novembre 2025 – Scoperta una centrale dello spaccio. Un rumeno di 31 anni, residente a... ► ilrestodelcarlino.it
Iva Zanicchi a Belve: “La pipì dietro il divano? Una grande attrice. Ok, il prezzo è giusto senza me sarà un flop”
Iva Zanicchi a Belve non risparmia nessuno: la stoccata a Mina sulla rivalità e il consiglio di res... ► fanpage.it
Inaugurato il supercomputer Pitagora per la ricerca sul nucleare
A Casalecchio di Reno è stato inaugurato il supercomputer Pitagora. Si trova all’interno del centr... ► bolognatoday.it
La Rivoluzione Blu: come la nutrizione personalizzata cambia salute e longevità
Viviamo più a lungo che mai. In Italia la speranza di vita supera gli 82 anni, ma solo circa 60 ven... ► iodonna.it
Il pagellone della B: rinascita Palermo, 8. I brutti segnali della Samp, 5
La squadra di Inzaghi si è scrollata di dosso dubbi e incertezze strilando un Pescara arrendevole. I... ► gazzetta.it
Cantiere Lorenzoni tra mare e passione
Dal cuore del porto di Livorno, il Cantiere Navale Lorenzoni continua una storia iniziata negli anni... ► lanazione.it
È polemica per Julia Fox vestita da Jackie Kennedy col vestito insanguinato: la difesa dell’attrice
A Halloween Julia Fox ha scelto un travestimento che ha attirato molte critiche: l'iconico tailleur... ► fanpage.it
Meteo: tempo variabile con temperature ancora primaverili, venerdì possibili rovesci
Una perturbazione in scorrimento ad inizio settimana sulle regioni meridionali influenzerà fino a ... ► cataniatoday.it
Piazza San Jacopo, lavori alla fognatura: divieto di accesso al moletto
Divieto d'accesso al moletto di San Jacopo per due mesi. L'interdizione non è dovuta a motivi ambi... ► livornotoday.it
Televisione, è tempo di costruire valore nell’ecosistema digitale. Il rapporto ITMedia
Il mercato TV in Europa mostra segnali di ripresa. Il 2024 segna una crescita del 3,7% sul 2023 in... ► formiche.net
Convocati Juventus Next Gen per la Vis Pesaro: la lista completa di Brambilla per la sfida di questa sera
di Redazione JuventusNews24Convocati Juventus Next Gen, la squadra di Brambilla sfida la Vis Pesaro ... ► juventusnews24.com
Francesco Russo racconta Pierpaolo in Call My Agent Italia 3: “Ho imparato nelle difficoltà a essere un po’ più leggero.”
Call My Agent – Italia torna con la terza stagione, in arrivo il 14 novembre su Sky e in streaming ... ► panorama.it
Container Livorno: innovazione e sicurezza
Robusti, sicuri e progettati per durare nel tempo: sono queste le caratteristiche distintive di Cont... ► lanazione.it
Clochard a processo per circonvenzione di incapace a Torino: avrebbe raggirato una donna fragile, accertamenti su 70.000 euro
A Torino, un clochard di 63 anni è finito a processo insieme a un artigiano con l’accusa di circon... ► torinotoday.it
Iv: Boschi, 'finita relazione con Berruti, dopo fine storie così c'è sempre dispiacere'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Se è vero che la mia relazione con Giulio Berruti è terminata? “Si, purtr... ► iltempo.it
Capodanno 2026 glamour in Versilia: idee chic tra Forte dei Marmi e Viareggio
La splendida e inimitabile Versilia si prepara a vivere un Capodanno 2026 all’insegna dell’eleganza... ► danielebartocciblog.
La Fiorentina finisce sul Guardian e in Inghilterra non hanno dubbi: Pioli fortunato a non essere cacciato prima
La Fiorentina finisce sul Guardian e in Inghilterra non hanno dubbi: Pioli fortunato a non essere c... ► ilnapolista.it
Catania, commemorazione dei defunti: intensificati i controlli contro i parcheggiatori abusivi nella zona del Cimitero
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di prevenzione e sicurezza coordinata dalla Polizia di Stat... ► dayitalianews.com
Morta in casa dopo il trattamento antitarlo, indagato il proprietario della ditta
Arezzo, 3 novembre 2025 – Svolta nell’inchiesta sulla morte di Antonella Peruzzi, la 66enne di Albe... ► lanazione.it
Il Comune di Santarcangelo si dota del servizio di ausiliari del traffico
Anche il Comune di Santarcangelo si dota del servizio di ausiliari del traffico: dopo la sottoscri... ► riminitoday.it
Progetti Scuola ABC. Al via gli eventi e incontri di “A spasso con ABC – Un altro sguardo”
PROGETTI SCUOLA ABCAL VIA GLI EVENTI E INCONTRI DI “A SPASSO CON ABC – UN ALTRO SGUARDO” Si è ten... ► romadailynews.it
I controlli preventivi nella zona del cimitero "scoraggiano" i parcheggiatori abusivi
La questura di Catania ha coordinato un'attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusi... ► cataniatoday.it
Apple presenta iOS 26.1: cosa cambia sugli iPhone con l’aggiornamento
Roma, 3 novembre 2025 – iOS 26.1 è pronto al debutto. Secondo diverse fonti affidabili, l’update de... ► quotidiano.net
Un campione senza età: 15 anni fa la doppietta di SuperPippo Inzaghi in Champions
3 novembre 2010, Milan-Real Madrid 2-2: la storica doppietta di SuperPippo Inzaghi in Champions Leag... ► pianetamilan.it
Donadoni tornerà in panchina in Italia dopo cinque anni di assenza: non allena una squadra dal 2020
D'Angelo a un passo dall'esonero dallo Spezia, i liguri puntano sul clamoroso ritorno in Italia di ... ► fanpage.it
Che cosa vedere in tv stasera, 3 novembre 2025: tutti i programmi dal Grande Fratello a Blanca al GialappaShow
La programmazione tv di stasera, 3 novembre 2025, su tutti i canali da Rai 1 al NOVE Ecco la guid... ► ilgiornaleditalia.it
Platinette: “Il mio cervello è come un emmental, a buchi. Fiera di essermi definita un fenomeno da baraccone”
Mauro Coruzzi compie 70 anni e si racconta in un'intervista in cui parla delle conseguenze dei due ... ► fanpage.it
Tecnologia, progetti a emissioni zero: Bruxelles investe 2,9 miliardi di euro
La Commissione europea ha annunciato un finanziamento totale di 2,9 miliardi di euro per 61 progett... ► ildenaro.it
"Il Pesce fa Festa" nel cuore di Cesenatico
Ogni autunno, nella suggestiva cornice del centro storico di Cesenatico, torna l’appuntamento imperd... ► quotidiano.net
Criminalità, Modena al 17° posto in Italia: emergono furti e violenze
Modena si colloca al 17° posto nella classifica nazionale dell’Indice della criminalità 2025 elabo... ► modenatoday.it
L’acciaio di Beverly Pepper riflette sulla contemporaneità
CUBO, Museo d’Impresa del Gruppo Unipol, accoglie nelle due sedi di Bologna la mostra “Beverly Peppe... ► quotidiano.net
Il femminismo che riproduce la violenza contro cui dice di lottare getta su tutte l’ombra del fallimento
Se una creatura dello spazio, arrivata sulla Terra con un’astronave, mi chiedesse di spiegare cosa ... ► ilfattoquotidiano.it
Messico, sindaco Carlos Manzo ucciso durante cerimonia per Giorno dei Morti, 2 arresti: "chiese protezione contro minacce narcotrafficanti" VIDEO
L'omicidio politico di Carlos Manzo, sindaco militante nella lotta contro il potere dei cartelli d... ► ilgiornaleditalia.it
Acqualagna si veste a festa per il suo magico tartufo
Acqualagna, borgo marchigiano tra l’Appennino e la Gola del Furlo, è molto più di una meta per gourm... ► quotidiano.net
Apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano
Domenica 16 e Domenica 30 novembre – ore 10.30Apertura Esclusiva del Castello Marchione di Convers... ► baritoday.it
Superlega, per la Sir battere Modena è diventata una piacevole abitudine
Il 3-1 del PalaPanini, ottenuto in maniera dirompente e convincente, emette una sentenza: che la S... ► perugiatoday.it
LTA, 25 anni al servizio del porto di Livorno
Fondata nel 1999 come Centro Studi Aziendali e trasformata nel 2002 in Logistic Training Academy (LT... ► lanazione.it
Festa di San Martino Albisano di Torri del Benaco
In occasione di San Martino 2025, ad Albisano, dall’8 al 16 novembre si terranno eventi per tutta ... ► veronasera.it
La Fiera di San Martino sta per iniziare Dal 7 novembre è festa a Castelmassa
La 207° edizione della Fiera Nazionale di San Martino si terrà a Castelmassa (RO) dal 7 al 10 novemb... ► quotidiano.net
Puglia archeotrekking – il pulicchio di Gravina
Puglia ArcheoTrekking – Il Pulicchio di GravinaDomenica 16 novembre, ore 10:00Un viaggio tra geolo... ► baritoday.it
Acqua dell’Elba, un’eccellenza nata sull'Isola "Un orgoglio operare nel nostro territorio"
Acqua dell’Elba è passato, presente e futuro dell’impresa manifatturiera legata ai profumi. Alle spa... ► lanazione.it
Ruba souvenir e bigiotteria in un negozio del centro: arrestato e condannato
Un 28enne del Gambia è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, compiuto il giorno di Ogni... ► perugiatoday.it
Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro Solimeno nuovo tronista dopo il confronto con Martina De Ioannon
Fanpage.it apprende che oggi, durante la registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Martina D... ► fanpage.it
Grande Fratello: il confronto tra Benedetta e Domenico. La decisione della gieffina
Grande Fratello: nuovo confronto tra Benedetta e Domenico, lei prende le distanze, cosa emerge in C... ► 361magazine.com
Uomini e Donne: Martina De Ioannon in studio con Gianmarco, Ciro e Cristina
Dopo il rifiuto iniziale, Martina De Ioannon avrebbe cambiato idea e si starebbe per presentare a U... ► anticipazionitv.it
Manildo: «Giga Factory, nessuna risposta dal centrodestra: occasioni perse per il Veneto»
Il candidato alla presidenza della Regione, Giovanni Manildo, torna a stimolare la Regione e la po... ► padovaoggi.it
Sinner, perché sarà numero 1 al mondo solo per una settimana
Lunedì 3 novembre, Jannik Sinner inizia la sua 66esima settimana da numero 1 del mondo Atp: un rito... ► lettera43.it
Cocaina nel posacenere dell'auto e in un calzino dietro la tv: arrestato 22enne
Un 22enne albanese è stato prima fermato dalla Polizia locale e poi arrestato dai Carabinieri di C... ► perugiatoday.it
Sotto il ponte di Verona
Di Flavio Verzola. Il 6 gennaio 2010, nello stadio Bentegodi di Verona, durante una partita contro ... ► ilnerazzurro.it
Infiltrazioni d’acqua nell’ex ospedale di via Atenea: chiesto un sopralluogo urgente
L’Università di Palermo ha chiesto un sopralluogo urgente nell’ex ospedale di via Atenea, dopo le ... ► agrigentonotizie.it
Sciocolà, dai crù alle contaminazioni internazionali
Sciocolà, Festival del Cioccolato Artigianale , si conferma vetrina internazionale per l’eccellenza ... ► quotidiano.net
La Fiera Nazionale del Tartufo si congeda e lascia spazio al "Paese del Natale": 220 mila i visitatori
Domenica, 2 novembre, si è chiusa la 41esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pre... ► riminitoday.it
È il giorno di iOS 26.1: ecco quando arriva (gli orari) e cosa cambia davvero
Roma, 3 novembre 2025 – iOS 26.1 è pronto al debutto. Secondo diverse fonti affidabili, l’update ve... ► quotidiano.net
Brembo a EICMA 2025: innovare per ispirare, tra tecnologia, design e passione
A EICMA 2025, il salone internazionale delle due ruote in programma dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera... ► ilgiornale.it
Museo dell’Accademia e Bargello, il futuro passa per il biglietto unico
Firenze, 03 novembre 2025 – Il nuovo complesso museale fiorentino potrebbe avere in serbo grosse no... ► lanazione.it
Un palermitano alla corte di Iginio Massari: Matteo Costa tra i nuovi ambasciatori Apei 2025
Un palermitano alla corte di Iginio Massari. Si tratta di Matteo Costa, dell'omonima pasticceria, ... ► palermotoday.it
Regionali Campania. Ornella De Sisto (FI): “Apertura del pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti. La vittoria dell’on. Rubano è la vittoria di tutti”
Ornella De Sisto: “Una battaglia di civiltà per il diritto alla salute e la dignità della Valle Tel... ► puntomagazine.it
Forlì Sposi, torna la fiera dedicata alle coppie pronte per il fatidico "sì"
Forlì Sposi torna anche quest’anno presso la Fiera di Forlì: il primo fine settimana di novembre sar... ► quotidiano.net
“Sei sapiosessuale anche tu?”: la confessione in diretta di Pino Strabioli e Cinzia Tani
Debutto con scintille per Caffè Italia su Rai3: Cinzia Tani si dichiara sapiosessuale e trova il ma... ► fanpage.it