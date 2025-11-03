Ilaria Cucchi e il rave di Modena | Questa è l' Italia del dl Sicurezza Fermatevi

Il rave party di Campogalliano, in provincia di Modena, si è concluso con tensioni, sfociate in scontri, tra partecipanti all'evento illegale e forze dell'ordine. Tutto è nato quando, domenica sera, un buon numero di persone avrebbe cercato di andarsene evitando i controlli che erano stati predisposti anche per l'identificazione. Le agenzie riferiscono che ci sono stati mezzi che avrebbero provato a sfondare il cordone di polizia e persone che sono scappate per i campi. Ci sono state cariche di alleggerimento da parte delle forze dell'ordine, che dal 31 ottobre notte hanno presidiato la zona dell'ex fabbrica Bugatti, e lanci di lacrimogeni per disperdere i ravers. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilaria Cucchi e il rave di Modena: "Questa è l'Italia del dl Sicurezza... Fermatevi"

