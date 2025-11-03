Il vostro uomo rieducato è pure mal riuscito

Roma, 3 nov – Ennesimo colpo di scena nel caso giudiziario che riguarda Filippo Turetta, il ventitreenne padovano condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, ormai due anni fa. Nonostante il reo confesso, per mezzo di una lettera inviata alla Corte d’Assise, aveva di fatto accettato la condanna dell’ergastolo, la Procura generale di Venezia ha deciso ugualmente di ricorrere in Appello. Turetta rinuncia a ricorrere in Appello. Spieghiamo per la giustizia forcaiola e per quelli che celebrano i processi in tivvù, magari sull’onda delle emozioni che vorrebbero pure fossero legge, che “accettare la condanna dell’ergastolo” non significa che la decisione spetti al Turetta, ma che lo stesso ha deciso di rinunciare ad appellarsi contro una sentenza, seppur di primo grado, quindi non definitiva, perché gli sta bene. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

