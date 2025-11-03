Il volto oscuro del nucleare mostra fotografica di Pierpaolo Mittica
Il ciclo di iniziative "Sulla scena del(l’eco)crimine: i siti di?ornobyl’ e SemejSemipalatinsk" propone un imperdibile viaggio tra memoria, arte e coscienza ambientale dedicato alle catastrofi nucleari del Novecento. In una programmazione ricca di eventi scientifici e divulgativi, quasi come un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inaugurazione della mostra fotografica "Il volto oscuro del nucleare" di Pierpaolo Mittica. Una giornata inaugurale di memoria e riflessione sulle catastrofi ambientali di Cornobyl’ e Semipalatinsk (oggi Semej), tra cinema, fotografia e testimonianza storica. ? - facebook.com Vai su Facebook
Il volto oscuro del nucleare - Lunedì 3 novembre, il complesso Beato Pellegrino ospita l'inaugurazione della mostra fotografica " Il volto oscuro del nucleare " di Pierpaolo Mittica, evento centrale del ciclo " Sulla scena del (l’e ... Secondo ilbolive.unipd.it
Pierpaolo Mittica – Il volto oscuro del nucleare - Per la prima volta in città due lavori fondamentali di Pierpaolo Mittica, fotogiornalista che ha dedicato gran parte della sua ricerca al racconto delle ... Riporta artribune.com