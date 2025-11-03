Il video fake in cui Pier Silvio promette guadagni facili | mi ci sono imbattuto e ho telefonato a Mediaset

“Sai chi sono. Sono Pier Silvio Berlusconi imprenditore e manager, figlio di Silvio Berlusconi, sono impegnato da anni in un’impresa di successo. Oggi hai un’opportunità rara: un cambiamento di vita. La possibilità economica che ti permetterà di smettere di lavorare per gli altri e vivere secondo le tue regole”. L’immagine ossessiva che si intromette decine di volte mentre viaggi su You Tube con uno spot aggressivo è quella di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Prosegue quell’immagine: “E’ come una pensione anticipata in grado di farti guadagnare. Non sono qui per promettere condizioni economiche migliori realizzabili domattina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

