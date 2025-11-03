Il video della donna pugnalata in piazza Gae Aulenti | un’unica coltellata al fianco tre secondi di violenza gratuita Vittima per caso

Milano – Un’azione fulminea. Uno, due, tre secondi. L'aggressore arriva alle spalle, tiene una borsa verde in una mano. Con l’altra, la destra, stringe un coltello da cucina. La vittima, impermeabile e borsa da lavoro, si accorge della sua presenza solo dopo essere stata colpita. Un unico fendente al fianco. Violentissimo. A quel punto la donna si volta, vede l’uomo allontanarsi a passo svelto e sparire dietro l’angolo della Torre B di Unicredit. Sono le 9 del mattino a Porta Nuova, lunedì 3 novembre. La 43enne, manager della società pubblica Finlombarda, si ritrova una lama di 30 centimetri conficcata nel fianco sinistro, tra ascella e fianco sinistro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il video della donna pugnalata in piazza Gae Aulenti: un’unica coltellata al fianco, tre secondi di violenza gratuita. “Vittima per caso”

