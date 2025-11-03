Il video del nuovo supercomputer Pitagora
Inaugurata a Casalecchio l'infrastruttura di calcolo al alte prestazioni dedicata alla ricerca sull'energia da fusione nucleare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Bologna, in arrivo al Tecnopolo un nuovo supercomputer per l'AI: «Venti volte più potente di Leonardo» corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronac… - X Vai su X
Gli USA costruiscono il più grande supercomputer AI della storia Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/gli-usa-costruiscono-il-piu-grande-supercomputer-ai-della-storia/ Il Dipartimento dell’Energia degli #StatiUniti (DOE) ha avviato una #collabo Vai su Facebook