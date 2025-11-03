Il viceministro Sisto in visita al Comando Regionale della Guardia di Finanza di Puglia

Baritoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha fatto visita lunedì 3 novembre al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, con sede nella caserma “M.A.V.M. Magg. Giovanni Macchi” di Bari. Ad accoglierlo il generale di corpo d’armata Francesco Greco, comandante interregionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

viceministro sisto visita comandoSisto: "Al Coroneo uno sforzo titanico" - Il viceministro alla Giustizia riconosce le difficoltà della struttura. Come scrive rainews.it

Il viceministro al Marino. Carcere, Sisto in visita: attività lavorative per l’Alta sicurezza - Il viceministro della Giustizia Paolo Sisto ha visitato ieri il carcere di Ascoli annunciando alcune novità. Segnala ilrestodelcarlino.it

Il viceministro Sisto alla festa del Fatto, botta e risposta con Pipitone: “Falcone favorevole alla separazione delle carriere”. “E Gelli?” - “Il sottosegretario alla Giustizia Sisto, quando l’ho invitato, mi ha chiesto se il giubbotto antiproiettile lo fornivamo noi o se lo doveva portare da casa”, ha scherzato Marco Travaglio aprendo il ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Viceministro Sisto Visita Comando