Il viceministro Sisto in visita al Comando Regionale della Guardia di Finanza di Puglia

Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha fatto visita lunedì 3 novembre al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, con sede nella caserma “M.A.V.M. Magg. Giovanni Macchi” di Bari. Ad accoglierlo il generale di corpo d’armata Francesco Greco, comandante interregionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Da Terracini a Falcone. La riforma della #Giustizia ha tanti padri (anche a sinistra). L’intervista al viceministro Francesco Paolo Sisto a cura di Federico Di Bisceglie https://formiche.net/2025/11/da-terracini-a-falcone-la-riforma-ha-tanti-padri-anche-a-sinis - facebook.com Vai su Facebook

Il viceministro alla Giustizia Sisto in visita al carcere di Trieste riconosce le difficoltà della struttura. Evidenziati problemi sanitari da sottoporre alla Regione - X Vai su X

Sisto: "Al Coroneo uno sforzo titanico" - Il viceministro alla Giustizia riconosce le difficoltà della struttura. Come scrive rainews.it

Il viceministro al Marino. Carcere, Sisto in visita: attività lavorative per l’Alta sicurezza - Il viceministro della Giustizia Paolo Sisto ha visitato ieri il carcere di Ascoli annunciando alcune novità. Segnala ilrestodelcarlino.it

Il viceministro Sisto alla festa del Fatto, botta e risposta con Pipitone: “Falcone favorevole alla separazione delle carriere”. “E Gelli?” - “Il sottosegretario alla Giustizia Sisto, quando l’ho invitato, mi ha chiesto se il giubbotto antiproiettile lo fornivamo noi o se lo doveva portare da casa”, ha scherzato Marco Travaglio aprendo il ... Scrive ilfattoquotidiano.it