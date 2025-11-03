Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis internazionale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione il successo di Jannik Sinner nella finale del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor francese, il pusterese ha dato conferma delle sue straordinarie qualità, prevalendo nel confronto conclusivo con il canadese Felix Auger-Aliassime. “ Ieri Auger-Aliassime ha iniziato male anche perché Sinner difensivamente è stato mostruoso. Ha fatto cose incredibili con quell’allungo che ha. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il verdetto di Monaco: “Sinner il più forte in attacco, ma lo sta diventando anche in difesa. Ha una testa mai esistita”