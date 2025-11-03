Il var in serie C da aiuto a terno a lotto il passo è breve
Tempo di lettura: 2 minuti Minuto alla mano, il signor Leone di Barletta che ieri ha diretto Benevento-Sorrento ad un certo punto ha quasi rischiato di trascorrere più tempo davanti al monitor del Football Video Support piuttosto che sul meraviglioso prato del “Vigorito”. Per ben quattro volte la giacchetta nera ha chiesto o è stato obbligato a ricorrere all’aiuto “da casa” come nel più classico dei quiz percorrendo il tragitto che lo ho portato davanti lo schermo per rivedere quanto era successo. Un tempo molto più lungo dei miseri 6 minuti di recupero concessi nel concitato finale di un match durante il quale si è visto tutto e il contrario di tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La Serie C lancia il "Football Video Support": le differenze con la Var e la possibilità di chiamata - Dal nulla che tristemente ha accompagnato la categoria fino alla stagione scorsa (playoff esclusi) alla Var di Serie A e B è sicuramente un bel passo in avanti. Secondo gazzetta.it
Nel calcio italiano c’è un nuovo VAR, più semplice - Da quest’anno la Serie C maschile di calcio sta usando un nuovo tipo di VAR, che permette di fare meno cose e costa meno, ma sembra comunque abbastanza promettente. Lo riporta ilpost.it
Serie C, debutto del “Var a chiamata”: a Perugia il Guidonia ottiene un rigore con il nuovo FVS, a Livorno richiesta persa - Il tecnico rossoverde ha chiesto l’espulsione del livornese Mawete per un fallo su Tito, ma dopo un’analisi accurata al ... Riporta ilmessaggero.it