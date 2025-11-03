Il var in serie C da aiuto a terno a lotto il passo è breve

Tempo di lettura: 2 minuti Minuto alla mano, il signor Leone di Barletta che ieri ha diretto Benevento-Sorrento ad un certo punto ha quasi rischiato di trascorrere più tempo davanti al monitor del Football Video Support piuttosto che sul meraviglioso prato del “Vigorito”. Per ben quattro volte la giacchetta nera ha chiesto o è stato obbligato a ricorrere all’aiuto “da casa” come nel più classico dei quiz percorrendo il tragitto che lo ho portato davanti lo schermo per rivedere quanto era successo. Un tempo molto più lungo dei miseri 6 minuti di recupero concessi nel concitato finale di un match durante il quale si è visto tutto e il contrario di tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

