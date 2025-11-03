Il valore aggiunto in provincia cresce del 2% Il 77% è generato dal macrosettore dei Servizi

Secondo i dati di fonte Unioncamere – Istituto Tagliacarne, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, il Valore aggiunto totale 2024 in provincia di Rimini ammonta a 11,3 miliardi di euro correnti, in crescita del 2,0% rispetto al 2023; tale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

