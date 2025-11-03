Il Vallo di Diano grande protagonista alla Borsa del Turismo Archelogico a Paestum | tante visite allo stand

Salernotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le bellezze e le unicità del Vallo di Diano protagoniste alla Borsa Mediterranea del Turismo Archelogico a Paestum. Questo anche grazie al merito dell'attivismo della Comunità montana Vallo di Diano che punta con sempre maggiore convinzione del Turismo come leva di sviluppo socio-economico del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

vallo diano grande protagonistaViaggio nel Vallo di Diano, tappa a Sassano - Continua il “Viaggio nel Vallo di Diano”, e dopo la tappa di Atena Lucana i riflettori si accendono su Sassano, dove sono in programma due appuntamenti che ... Riporta gazzettadisalerno.it

La Comunità Montana Vallo di Diano: protagonista alle fiere turistiche più prestigiose d’Italia - L'Ente è in prima linea anche nel progetto Campania Interna volto a valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico delle aree interne ... infocilento.it scrive

vallo diano grande protagonistaTiziano Ferro, “Sono un grande”: il testo nasce nel Vallo di Diano - Un piccolo studio, una finestra sulla strada principale della città, una penna e un block notes. Da msn.com

