Il Vallo di Diano grande protagonista alla Borsa del Turismo Archelogico a Paestum | tante visite allo stand
Le bellezze e le unicità del Vallo di Diano protagoniste alla Borsa Mediterranea del Turismo Archelogico a Paestum. Questo anche grazie al merito dell'attivismo della Comunità montana Vallo di Diano che punta con sempre maggiore convinzione del Turismo come leva di sviluppo socio-economico del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Vallo di Diano, gruppo di giovani bloccato nel fango salvato dai vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Viaggio nel Vallo di Diano, tappa a Sassano - Continua il “Viaggio nel Vallo di Diano”, e dopo la tappa di Atena Lucana i riflettori si accendono su Sassano, dove sono in programma due appuntamenti che ... Riporta gazzettadisalerno.it
La Comunità Montana Vallo di Diano: protagonista alle fiere turistiche più prestigiose d’Italia - L'Ente è in prima linea anche nel progetto Campania Interna volto a valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico delle aree interne ... infocilento.it scrive
Tiziano Ferro, “Sono un grande”: il testo nasce nel Vallo di Diano - Un piccolo studio, una finestra sulla strada principale della città, una penna e un block notes. Da msn.com