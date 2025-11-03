Il turismo gastronomico cambia volto | il supermarket safari

Dimenticate le guide Michelin e le prenotazioni nei ristoranti stellati. Nel 2026, sei italiani su dieci visiteranno regolarmente i supermercati locali quando viaggiano all’estero, trasformando quello che una volta era un semplice bisogno quotidiano in un’esperienza culturale a tutti gli effetti. Non si tratta di una bizzarria passeggera, ma di un vero e proprio fenomeno sociale che sta ridefinendo il concetto stesso di turismo enogastronomico. Il “supermarket safari” – come è stato battezzato questo trend emergente – rappresenta molto più di una semplice scampagnata tra gli scaffali. È una finestra spalancata sull’anima di un luogo, un modo autentico e non filtrato per comprendere abitudini, preferenze e tradizioni culinarie di una nazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

