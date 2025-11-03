Il Tricolore l' essenza del valore dell’unità nazionale

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di domani, 4 novembre, giornata dellUnità Nazionale e delle Forze Armate, nei giorni scorsi, presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Villafranca Padovana, si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera italiana. Ad accogliere il maggiore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Festa Tricolore: Amirante, valori da trasferire ai giovani - "I valori del Tricolore sono promossi oggi attraverso l'esperienza e le storie che i rappresentanti dell' Associazione nazionale bersaglieri hanno voluto trasferire ai giovani studenti delle scuole ... Secondo ansa.it

Festa Tricolore: Amirante, valori da trasferire a giovani generazioni - "I valori del Tricolore sono promossi oggi attraverso l'esperienza e le storie che i rappresentanti dell'Associazione nazionale bersaglieri hanno voluto trasferire ai giovani studenti ... Lo riporta ilgazzettino.it

Colle: Tricolore simbolo identità-valori - "Celebriamo oggi il 228° anniversario dalla proclamazione del Primo Tricolore d'Italia, Bandiera che i Costituenti vollero come simbolo della Repubblica". rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tricolore Essenza Valore Dell8217unit224