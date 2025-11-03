Il Tricolore l' essenza del valore dell’unità nazionale

In vista di domani, 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, nei giorni scorsi, presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Villafranca Padovana, si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera italiana. Ad accogliere il maggiore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

Fiera di San Simone: una giornata di celebrazioni per la nostra comunità In occasione della Fiera di San Simone ci sono stati diversi momenti celebrativi per la nostra comunità. L’esposizione del primo Tricolore della Repubblica Cispadana dal punto più - facebook.com Vai su Facebook

Festa Tricolore: Amirante, valori da trasferire ai giovani - "I valori del Tricolore sono promossi oggi attraverso l'esperienza e le storie che i rappresentanti dell' Associazione nazionale bersaglieri hanno voluto trasferire ai giovani studenti delle scuole ... Secondo ansa.it

Festa Tricolore: Amirante, valori da trasferire a giovani generazioni - "I valori del Tricolore sono promossi oggi attraverso l'esperienza e le storie che i rappresentanti dell'Associazione nazionale bersaglieri hanno voluto trasferire ai giovani studenti ... Lo riporta ilgazzettino.it

Colle: Tricolore simbolo identità-valori - "Celebriamo oggi il 228° anniversario dalla proclamazione del Primo Tricolore d'Italia, Bandiera che i Costituenti vollero come simbolo della Repubblica". rainews.it scrive