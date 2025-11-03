Il titolo di Corredentrice alla Madonna | ecco il cuore del dibattito in Vaticano
Da sempre molto dibattuto, il riconoscimento del titolo di Corredentrice alla Madonna è un tema di nuovo attuale, date le decisioni in merito del Dicastero per la Dottrina della Fede. Il 4 novembre 2025 si annuncia come una data importante: il Dicastero per la Dottrina della Fede pubblicherà la Nota Mater Populi Fidelis. Si tratta di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Argomenti simili trattati di recente
Leone XIV, un documento per mettere fine al derby della Madonna - La disputa apparentemente accademica sta letteralmente tenendo sui carboni ardenti le correnti che nella Chiesa ... Lo riporta msn.com