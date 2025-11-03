Il tennis somiglia a una fabbrica di automi | asciugamano pugnetto e ricerca dell’approvazione del team Il Giornale

Una critica al tennis moderno: con l’angolo vicino al campo, applausi e consigli continui, lo sport sembra diventato uno spettacolo di marionette. Oggi tutto è controllato e di squadra, con i tennisti che parlano al plurale e perdono spontaneità. Marco Lombardo apre così il suo articolo sull’edizione on line del Giornale: “Non so se avete presente i vecchietti del Muppet Show: messì lì sulla tribuna a giudicare tutto e tutti, e soprattutto ad agitarsi ad ogni battuta dei protagonisti. Ecco, non è proprio la stessa cosa – visto che si deve essere solo d’accordo – però visivamente la situazione è questa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il tennis somiglia a una fabbrica di automi asciugamano pugnetto e ricerca dell8217approvazione del team il giornale

