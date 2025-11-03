Il Tennis Giotto sorride nella serie A2 maschile e femminile
Arezzo, 3 novembre 2025 – Il Tennis Giotto sorride in A2. Il quinto e penultimo turno del secondo più importante campionato nazionale ha visto il circolo aretino trovare soddisfazioni con la squadra femminile che ha vinto per 3-1 con la capolista Park Tennis Club Genova e con la squadra maschile che, con il pareggio sul campo dell’St Bassano, ha blindato il secondo posto nel girone e la matematica permanenza in categoria anche per il 2026. Una piccola impresa frutto di cuore e di tecnica è stata realizzata dalle ragazze che, guidate da capitan Jacopo Bramanti, hanno superato la formazione ligure che era a punteggio pieno in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Una vittoria e un pareggio nel fine settimana di A2 del Tennis Giotto La quarta giornata ha regalato soddisfazioni alla squadra maschile con il 6-0 sul Ct Reggio Emilia Un’emozionante rimonta è stata vissuta dalla formazione femminile: dallo 0-2 al 2-2 - facebook.com Vai su Facebook
Il Tennis Giotto è vicecampione nazionale di wheelchair tennis dlvr.it/TNVXSm ? $TennisGiotto - X Vai su X
Una vittoria e un pareggio nel fine settimana di serie A2 del Tennis Giotto - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Una vittoria e un pareggio nel fine settimana di serie A2 del Tennis Giotto. Riporta lanazione.it
Il Giotto batte il Circolo della Stampa di Torino - La terza giornata ha visto il Tennis Giotto opposto al Circolo della Stampa Sporting di Torino sia nel campionato femminile sia nel campio ... Si legge su teletruria.it
Tennis Giotto al top con le ragazze di Bramanti. Squarcialupi, Gennaro e Bacciarini battono Torino - La terza giornata ha visto il Tennis Giotto opposto al ... Riporta msn.com