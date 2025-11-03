il tennis giotto sorride nella serie a2 maschile e femminile

Arezzo, 3 novembre 2025 – Il Tennis Giotto sorride in A2. Il quinto e penultimo turno del secondo più importante campionato nazionale ha visto il circolo aretino trovare soddisfazioni con la squadra femminile che ha vinto per 3-1 con la capolista Park Tennis Club Genova e con la squadra maschile che, con il pareggio sul campo dell’St Bassano, ha blindato il secondo posto nel girone e la matematica permanenza in categoria anche per il 2026. Una piccola impresa frutto di cuore e di tecnica è stata realizzata dalle ragazze che, guidate da capitan Jacopo Bramanti, hanno superato la formazione ligure che era a punteggio pieno in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

