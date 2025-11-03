Fine settimana da incorniciare per il Tennis Giotto, protagonista nel campionato di Serie A2 sia con la formazione femminile che con quella maschile. Il quinto e penultimo turno ha infatti regalato al circolo aretino due risultati di grande valore: le ragazze hanno compiuto una vera impresa battendo per 3-1 la capolista Park Tennis Club Genova, mentre i ragazzi hanno conquistato un prezioso pareggio 3-3 in trasferta contro l’ St Bassano, risultato che garantisce la salvezza matematica e la permanenza nella categoria anche per la prossima stagione. Una vittoria dal sapore speciale quella ottenuta dalla squadra femminile, guidata da capitan Jacopo Bramanti, capace di fermare la marcia finora perfetta delle liguri, imbattute e a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il Tennis Giotto brilla in A2: vittoria storica per le ragazze e salvezza per la squadra maschile