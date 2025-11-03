È una vittoria pesante, a San Mauro Pascoli e Marco Giuliodori (nella foto) nella sua analisi sottolinea i meriti della squadra: "Era una partita importante qualcuno l’aveva definita già cruciale siamo ancora all’inizio del campionato però in questo momento era uno scontro diretto, penso che abbiano disputato una grandissima partita sotto ogni punto di vista". All’inizio c’era forse troppo timore, come ammette Giuliodori: "Primo tempo avaro di azioni e emozioni forse perché tutte e due ci temevamo troppo a vicenda, poi abbiamo qualcosa a livello tattico e di uomini, la squadra ha risposto bene abbiamo creato subito una traversa e altre occasioni poi abbiamo concesso molto poco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il tecnico giuliodori. "Ora serve continuità. Ma io sono fiducioso»