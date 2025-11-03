Il TAR boccia il Comune sull’Hub di Via Balicco

Più volte abbiamo espresso dubbi sulle modalità con cui è stata affrontata la vicenda HUB di via Balicco ed ora il TAR dà ragione ai ricorrenti: l’istruttoria va rifatta! In attesa di leggere le reali motivazioni rimane il grande rammarico di tempo e soldi persi da questa amministrazione contro i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

