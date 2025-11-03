Il Tar accoglie il ricorso | il progetto dell’hub di via Balicco a Lecco dovrà essere riesaminato

Leccotoday.it | 3 nov 2025

Una battuta d’arresto, ma non uno stop definitivo. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Lombardia ha accolto il ricorso cautelare presentato da alcuni condomini contro il progetto del polo multimodale di via Balicco a Lecco, chiedendo al Comune di integrare la documentazione entro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

