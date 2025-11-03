Il Tar accoglie il ricorso | il progetto dell’hub di via Balicco a Lecco dovrà essere riesaminato
Una battuta d’arresto, ma non uno stop definitivo. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Lombardia ha accolto il ricorso cautelare presentato da alcuni condomini contro il progetto del polo multimodale di via Balicco a Lecco, chiedendo al Comune di integrare la documentazione entro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
L’Autorità accoglie il ricorso De Vizia e boccia la gara quinquennale - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Pierina Paganelli, la Cassazione accoglie il ricorso di Louis Dassilva per la scarcerazione: «Si torna al Riesame» - X Vai su X
COMUNE, CHE GUAIO. VIA BALICCO: IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DEI CONDOMINI - LECCO – Un punto a favore di chi si oppone al progetto del nuovo hub dei trasporti in via Balicco, il Comune di Lecco difende la posizione e si appresta a proporre appello contro l’ordinanza del TAR, ... Secondo lecconews.news
Lecco, il ricorso al Tar per tutelare un giardino condominiale: i giudici impongono uno stop alla nuova stazione degli autobus - Nonostante il ricorso ai giudici amministrativi il Comune va avanti, ma l’opposizione sposa la causa dei residenti ... msn.com scrive
Pet food a Castagnole Lanze, il Tar accoglie la richiesta di sospensione cautelare presentata da Castagnole Attiva contro il Comune - L'annuncio da parte dell'associazione Castagnole Attiva che ha presentato il ricorso al Tar contro il progetto in Valle Tanaro. Lo riporta lanuovaprovincia.it