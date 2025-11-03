Il Tar accoglie il ricorso contro Regione Campania e Azienda Ospedaliera San Pio | pronto soccorso operativo h24

Tempo di lettura: 3 minuti “Una vittoria di tutti i cittadini della Valle Telesina e di tutta la provincia di Benevento”. Così il parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, commenta la sentenza n. 7096 del 3 novembre 2025 con cui il TAR Campania ha accolto — seppur parzialmente — il ricorso promosso dal Comune di Puglianello di cui è sindaco, contro la Regione Campania e contro l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “San Pio”, per il ripristino dei livelli minimi di assistenza presso l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. “Si tratta di un risultato straordinario – sottolinea Rubano – perché il TAR ha riconosciuto la piena legittimazione del Comune ad agire in difesa del diritto alla salute dei cittadini, legittimazione che era stata fortemente contestata dall’Azienda Ospedaliera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

