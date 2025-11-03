Il Southampton esonera Will Still dopo l’inizio deludente della campagna di campionato

2025-11-02 21:25:00 Giorni caldissimi in redazione! I Saints sono pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Il Southampton ha licenziato l’allenatore Will Still dopo soli cinque mesi in carica, ponendo fine a un periodo breve e deludente per il 33enne. Still è stato nominato a maggio dopo la sua partenza dai francesi del Lens, assumendo il suo primo ruolo manageriale nel calcio inglese. Tuttavia, la sua permanenza al St Mary’s è stata segnata da scarsi risultati, con i Saints che hanno vinto solo due delle 13 partite di campionato in questa stagione. L’ultima sconfitta del club, una sconfitta per 2-0 contro il Preston North End sabato, li ha lasciati 21esimi in classifica e ha suscitato fischi da parte del pubblico di casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

