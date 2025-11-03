Il sondaggio di Sky è una mazzata per Schlein | iPd colabrodo Fratelli d' Italia innesta il turbo
La fiducia che ormai più di tre anni fa i votanti hanno affidato al partito leader di governo, Fratelli d'Italia, continua a non mutare in maniera significativa. Nonostante le mille polemiche anche questa settimana seguite all'approvazione da parte del Senato della riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere, il partito guidato dal premier Giorgia Meloni rimane stabile nei consensi. Mentre il Pd di Elly Schlein continua a non convincere in pieno gli elettori. Sono questi i risultati più significativi che emergono dagli ultimi dati del sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24. Se, infatti, FdI fa segnare addirittura un incremento dello 0,9% rispetto all'ultima rilevazione dell'8 settembre, attestandosi alla soglia del 30% (29,4%), percorso inverso lo compie il Pd che pur rimanendo oltre il 20% deve sopportare un calo di mezzo punto percentuale nella fiducia dell'elettorato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
