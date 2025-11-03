Il sindaco Sala e la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti | Violenza inaccettabile il responsabile venga preso presto

Milano – “Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene nel caso della 43enne dirigente di Finlombarda accoltellata questa mattina, 3 novembre, in piazza Gae Aulenti. “Sono in contatto con le Forze dell’ordine impegnate nell’individuazione del responsabile – spiega Sala in una nota ufficiale – Spero sia assicurato al più presto alla giustizia. Esprimo la mia vicinanza alla signora vittima di questo gesto di violenza e alla sua famiglia. Ci auguriamo possa riprendersi presto dal trauma e dalle conseguenze di questo evento”. L'aggressione alle spalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sindaco Sala e la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: "Violenza inaccettabile, il responsabile venga preso presto"

