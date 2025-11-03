Il sindacalista e lo sportivo Morto Loriano Bagnoli il ricordo di Rossano Rossi Cgil e Fabrizio Corsi
Empoli (Firenze), 3 novembre 2025 – Cordoglio nel mondo del lavoro toscano per la scomparsa di Loriano Bagnoli, storico fondatore della Sammontana di Empoli. A ricordarlo con parole profonde e personali è Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana, che alla Sammontana iniziò da giovanissimo il suo percorso lavorativo e sindacale. Rossi aveva solo 16 anni quando, in bicicletta, raggiungeva ogni giorno lo stabilimento di Empoli per la sua prima stagione in fabbrica. "Era un bell'aiuto economico; lavoravo in magazzino e anche in sala. Mi ricordo tante cose di allora: in magazzino ero un po’ la mascotte e mi volevano tutti bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it
