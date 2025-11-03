D a tempo i fan di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo osservano con attenzione i movimenti social della coppia. A quasi un anno dalla nascita del loro primogenito, Enea, il profilo Instagram della 25enne – seguita da oltre 600 mila follower – non mostra più tracce del cantautore romano. Anche lui, nonostante sia notoriamente riservato, ha smesso di condividere immagini di coppia. Un dettaglio che, per molti, segna un cambio di passo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata ad Halloween. Jacqueline ha pubblicato una foto in cui compare con il piccolo Enea, travestiti rispettivamente da Crudelia De Mon e da un cucciolo di dalmata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il silenzio social e l'indizio di Halloween