Il silenzio complice sui neonati rifiutati
Gentile direttore Feltri, si leggono sempre più spesso casi di neonati partoriti di nascosto e abbandonati o uccisi nei modi più atroci. Quello della 31enne di Cesena mi ha scossa profondamente. Ma più ancora della madre, mi colpisce la famiglia. Com'è possibile che i genitori non si siano accorti della gravidanza? Siamo davvero sicuri che nessuno sapesse? Che la madre non sapesse nulla? Ha visto la figlia salire dalla cantina con i piedi insanguinati, ha visto le sue vesti sporche, eppure dice di aver creduto che si trattasse di un'infiammazione. Ma davvero dobbiamo crederlo? Secondo me, lo dico con tutto il dolore possibile, i familiari che «non si accorgono» sono spesso complici morali di quel reato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Parma, dentro la sede di Fratelli d’Italia, si inneggia ancora al Duce: cent’anni dopo, gli eredi del fascismo brindano alla memoria di chi ha distrutto la libertà di questo Paese. Non è nostalgia: è un’oscenità politica, tollerata dal silenzio complice di chi govern - facebook.com Vai su Facebook
Meloni, quel silenzio complice su Orbán - la Repubblica - X Vai su X