il silenzio complice sui neonati rifiutati

Gentile direttore Feltri, si leggono sempre più spesso casi di neonati partoriti di nascosto e abbandonati o uccisi nei modi più atroci. Quello della 31enne di Cesena mi ha scossa profondamente. Ma più ancora della madre, mi colpisce la famiglia. Com'è possibile che i genitori non si siano accorti della gravidanza? Siamo davvero sicuri che nessuno sapesse? Che la madre non sapesse nulla? Ha visto la figlia salire dalla cantina con i piedi insanguinati, ha visto le sue vesti sporche, eppure dice di aver creduto che si trattasse di un'infiammazione. Ma davvero dobbiamo crederlo? Secondo me, lo dico con tutto il dolore possibile, i familiari che «non si accorgono» sono spesso complici morali di quel reato.

