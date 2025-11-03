Il segreto della longevità di Vardy | attenzione al recupero caffè e tre energy drink prima dei match

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoro dedicato alla velocità, crioterapia e idroterapia, ma anche qualche vizio per rilassarsi e rimanere sereni. Così la stella della Cremonese, a 38 anni, è in forma smagliante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il segreto della longevit224 di vardy attenzione al recupero caff232 e tre energy drink prima dei match

© Gazzetta.it - Il segreto della longevità di Vardy: attenzione al recupero, caffè e tre energy drink prima dei match

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Segreto Longevit224 Vardy Attenzione