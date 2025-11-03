Il segreto della longevità di Vardy | attenzione al recupero caffè e tre energy drink prima dei match
Lavoro dedicato alla velocità, crioterapia e idroterapia, ma anche qualche vizio per rilassarsi e rimanere sereni. Così la stella della Cremonese, a 38 anni, è in forma smagliante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
