Il secondo crollo durante i soccorsi dei vigili del fuoco | i timori sull’operaio rimasto intrappolato – Il video
A poche ore dal primo crollo, la Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma ha subito un secondo cedimento. I filmati dei presenti al momento dei fatti documentano la dinamica dell’incidente: dopo la caduta di alcuni calcinacci, una densa nube di polvere ha avvolto completamente la torre. Il secondo cedimento si è verificato mentre le squadre di soccorso erano impegnate nel recupero del corpo dell’unico operaio rimasto intrappolato tra le macerie. Il nuovo crollo ha travolto la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l’uomo, ma senza provocare ulteriori feriti. L’operaio bloccato, un uomo di nazionalità rumena, è cosciente e collabora con i soccorritori. 🔗 Leggi su Open.online
