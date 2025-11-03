Il secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Le immagini della Torre dei Conti, la struttura che ha avuto un cedimento durante le fasi di ristrutturazione con diversi operai che stavano lavorando a suo interno. Un secondo crollo è avvenuto durante i soccorsi, coinvolgendo i Vigili del fuoco che sono rimasti fortunatamente illesi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

il secondo crollo della torre dei conti ai fori imperiali a roma

© Iltempo.it - Il secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma

