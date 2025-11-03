Il Sannio tra le tre province più sicure d’Italia Mastella e Lombardi | Un’eredità sociale che i cittadini sanno preservare
Tempo di lettura: < 1 minuto “ La città e la provincia di Benevento sono tra le province più sicure d’Italia. L’annuale classifica de Il Sole 24 Ore certifica che la provincia sannita resta un luogo dove delitti e crimini si verificano in maniera minore rispetto al resto del Paese: il terz’ultimo posto per delitti denunciati ogni 100mila abitanti è un dato per cui ringraziamo i cittadini anzitutto che preservano questo indicatore prezioso anche per l’attrattività turistica e parimenti le forze dell’ordine che vigilano sul territorio”, lo scrivono in una nota congiunta il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
