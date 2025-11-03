Il ritorno dell’ombra nera del califfato in Siria

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la caduta di Bashar al-Assad e l’ascesa di Ahmad al-Sharaa, lo Stato Islamico riemerge dalle rovine della Siria. Nelle province orientali, tra Deir Ezzour e l’Eufrate, i jihadisti tornano a colpire approfittando del vuoto di potere e del caos politico. 🔗 Leggi su Laverita.info

