Il ritardo italiano e globale nel raggiungimento del Goal 16 dell’Agenda 2030
Ucraina, Gaza, Sudan e non solo: le guerre e le relative tragedie umanitarie in corso stanno ridisegnando il perimetro e l’urgenza del Goal 16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dal titolo “Pace, giustizia e istituzioni forti”. Formalmente, è un obiettivo dedicato alla «promozione di società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli». Praticamente, è la condizione necessaria e sufficiente per soddisfare tutti gli altri traguardi fissati dal programma sottoscritto nel 2015 dai centonovantatré Paesi Onu. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondisci con queste news
CHIUNQUE: una parola molto utile in italiano! CHIUNQUE significa "qualsiasi persona" o "ogni persona che". ESEMPI PRATICI: "Chiunque può imparare l'italiano!" = Anyone can learn Italian! "Chiunque arrivi in ritardo, non potrà entrare" = Whoever arriv - X Vai su X
La paura più grande di un trenino professionista? Arrivare in ritardo. #toyscenter #halloween - facebook.com Vai su Facebook