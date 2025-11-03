Il risparmio delle famiglie privilegia le obbligazioni
IN TEMPI DI BORSE che macinano record il risparmio delle famiglie sembra voler privilegiare ancora il porto sicuro, o quasi, delle obbligazioni. Grazie anche a tassi d’interesse che sulle medie e lunghe scadenze consentono incassi interessanti attraverso le cedole, con rendimenti lordi che per i Btp, per esempio, vanno dal 4,5 al 25,5% a seconda delle scadenze. Rendimenti sui quali inoltre si applica l’imposta agevolata del 12,5% rispetto a quella base sulle plusvalenze finanziarie pari al 26%. Aspetti che hanno visto nelle scorse settimane il grande successo anche della nuova emissione del Btp Valore con oltre 16,5 miliardi di incasso per il Tesoro e più di mezzo milione di italiani che hanno sottoscritto il titolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
