Il rigore e il solito infortunio | domenica nera per Dybala Gasp dice già quando tornerà
Paulo al primo errore su 19 tentativi con la Roma: l'ultimo errore con i club era del 30 novembre 2021. Tra critiche, gol decisivi e problemi fisici, la sua stagione svolta in negativo. Il tecnico: "Lo vedremo dopo la sosta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il rigore e il solito infortunio: domenica nera per Dybala. Gasp dice già quando tornerà... - Paulo al primo errore su 19 tentativi con la Roma: l'ultimo errore con i club era del 30 novembre 2021. Si legge su msn.com
Roma, infortunio per Dybala dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan: cos'è successo - Dopo l'errore (grande parata di Maignan), l'argentino ha sentito fastidio alla gamba sinistra ed è ... Scrive msn.com
Dybala sbaglia il rigore e si fa male: allarme infortunio. L'argentino interrompe una striscia di 18 penalty di fila con la Roma - Paulo Dybala ha interrotto una striscia positiva di 18 rigori consecutivi a segno con la maglia giallorossa. Si legge su msn.com