Il rigore e il solito infortunio | domenica nera per Dybala Gasp dice già quando tornerà

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paulo al primo errore su 19 tentativi con la Roma: l'ultimo errore con i club era del 30 novembre 2021. Tra critiche, gol decisivi e problemi fisici, la sua stagione svolta in negativo. Il tecnico: "Lo vedremo dopo la sosta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il rigore e il solito infortunio: domenica nera per Dybala. Gasp dice già quando tornerà...

