Il ricordo | la banda del ’Rocchino’ sicuramente la più amata tra le Spal mai vincenti ha perso il suo direttore d’orchestra protagonista a Ferrara negli anni Ottanta Addio Galeone | gaudente e stravagante amava il bel calcio
La banda del Rocchino, sicuramente la più amata tra le Spal mai vincenti, ha perso il suo direttore d’orchestra, o meglio ancora, il suo primo ballerino. Simpatico e vanitoso, mai amato dai suoi dirigenti cui scopriva le spalle spesso e volentieri, amatissimo e odiatissimo dai suoi calciatori tutti, adorato dal pubblico che apprezzava la sua "presa diretta", Gianni Galeone è stato un eccellente allenatore e un furbacchione di tre cotte: quasi nessuno, a Ferrara come altrove, è stato capace di esercitare analoga captatio benevolentiae. Non è stato solo il mèntore pescarese di Max Allegri, ruolo a cui lo avevano ridotto negli ultimi anni caricaturisti che non avevano mai visto all’opera le sue squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
