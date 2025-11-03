il revival molto y2k del lip gloss

Se parliamo di essential beauty che non possono assolutamente mancare nel nostro beauty case, non possiamo dimenticarci del gloss labbra. Non è solo un semplice lip gloss, è simbolo di cultura pop e di bellezza Y2K. Negli ultimi anni, in contrapposizione all’enorme successo del matte, il gloss è tornato come simbolo di libertà estetica e omaggio agli Anni Duemila. Coniuga eleganza, glamour e anche sensualità, e trova spazio ovunque: dai tutorial beauty su TikTok alle passerelle, fino alle campagne dei brand più importanti. Non copre, non nasconde, ma è in grado di far brillare le nostre labbra. 🔗 Leggi su Amica.it

