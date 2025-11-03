Il regista si confida con Mara Venier | il sentirsi fuori posto l’amicizia che ispirò Allacciate le cinture e l’impegno per la ricerca AIRC

Iodonna.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

F erzan Özpetek si è raccontato con sincerità e profondità nello studio di Domenica In, ospite di Mara Venier su Rai1. Ha parlato del suo modo di sentirsifuori posto” e della sua vicinanza al mondo della ricerca oncologica, di cui è ambasciatore AIRC. Con tono intimo, ha condiviso anche un ricordo legato a un’amica malata di tumore, un episodio che – come spesso accade nel suo cinema – ha trasformato il dolore in poesia e in vita. “Nuovo Olimpo”: cast completo, attori, Ferzan Ozpetek. guarda le foto Ferzan Özpetek a Domenica In: il sentirsi fuori posto, l’accoglienza all’estero. « Mi sento sempre fuori posto, ovunque, questo è il mio dramma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il regista si confida con mara venier il sentirsi fuori posto l8217amicizia che ispir242 allacciate le cinture e l8217impegno per la ricerca airc

© Iodonna.it - Il regista si confida con Mara Venier: il sentirsi “fuori posto”, l’amicizia che ispirò Allacciate le cinture e l’impegno per la ricerca AIRC

Altre letture consigliate

regista confida mara venierLe anticipazioni di Domenica In, tra gli ospiti di Mara Venier anche Arisa, Monica Guerritore, Ferzan Ozpetek e Claudia Gerini - 10 su Rai1, nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, ... Riporta msn.com

Jerry Calà: «Mara Venier è stato un grande amore: per me ha rinunciato ad alcuni film» - È Jerry Calà l’ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di “Ciao Maschio” in onda sabato alle 17. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Regista Confida Mara Venier