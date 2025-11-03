Il regista si confida con Mara Venier | il sentirsi fuori posto l’amicizia che ispirò Allacciate le cinture e l’impegno per la ricerca AIRC

F erzan Özpetek si è raccontato con sincerità e profondità nello studio di Domenica In, ospite di Mara Venier su Rai1. Ha parlato del suo modo di sentirsi “fuori posto” e della sua vicinanza al mondo della ricerca oncologica, di cui è ambasciatore AIRC. Con tono intimo, ha condiviso anche un ricordo legato a un’amica malata di tumore, un episodio che – come spesso accade nel suo cinema – ha trasformato il dolore in poesia e in vita. “Nuovo Olimpo”: cast completo, attori, Ferzan Ozpetek. guarda le foto Ferzan Özpetek a Domenica In: il sentirsi fuori posto, l’accoglienza all’estero. « Mi sento sempre fuori posto, ovunque, questo è il mio dramma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

