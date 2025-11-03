Il Recioto rinasce | sette cantine veronesi per salvare il padre dell’Amarone

Nelle colline che guardano Verona, dove i vigneti si arrampicano su terrazzamenti di pietra antica, sta accadendo qualcosa di silenzioso ma determinante. Il Recioto della Valpolicella diventa Presidio Slow Food, prima volta per una denominazione Docg. Sette cantine – Mizzon, Venturini, Roccolo Grassi, Corte Merci, La Dama, Giovanni Ederle e Novaia – hanno deciso di unire le forze per strappare all’oblio un vino che ha attraversato millenni di storia. La vicenda è paradossale quanto significativa: questo vino rosso passito rappresenta solo lo 0,6% della produzione totale della Valpolicella, soffocato dal successo del suo stesso figlio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

