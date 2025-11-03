Il pugile che mise KO Mike Tyson combatte ancora | è uno spettacolo triste appelli per farlo smettere

Il 52enne ex campione britannico dei pesi massimi Danny Williams continua a combattere per necessità: uno spettacolo molto triste. Si moltiplicano gli appelli per fermare colui che riuscì a mettere KO Mike Tyson. 🔗 Leggi su Fanpage.it

