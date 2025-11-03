Tarantini Time Quotidiano Circa 300 ragazzi, accompagnati dai loro docenti, degli Istituti IISS L. Da Vinci e Liceo Tito Livio hanno preso parte, presso il Parco del Votano, alla giornata di chiusura del progetto Spazi Civici di Comunità “Sport: strada per la cittadinanza attiva” organizzatoda “la Palestra ASD Aps” epromosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con “Sport e Salute”. Gli stessi giovani che, in questi ventiquattro mesi di attività, sono stati protagonisti di attività sportive ed extra sportive come torneo di calcio a 5, torneo di pallavolo misto, corsi di hip hop, corsi di balli di gruppo e caraibici, corsi di ginnastica funzionale, corsi di difesa personale e di wendo, calestenic, corso base di protezione civile, scuola di musica e corsi di spagnolo, corsi di formazione di arbitri e animatori sportivi e corso di formazione alla cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il protagonismo dei giovani con “Sport: strada per la cittadinanza attiva”