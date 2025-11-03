Innsbruck (Austria), 3 novembre 2025 – Quaranta anni fa il governo Craxi scarcerava Walter Reder. In Italia l’ex maggiore delle SS è ancora il criminale di guerra numero uno. In Austria invece in molti pensano che abbia pagato da solo il conto delle atrocità naziste del 1944. Per l’Italia non sarà mai possibile dimenticare ma 80 anni dopo, cosa pensano i discendenti di Reder di questa vicenda? Un suo pronipote, il 59enne Wolfgang Falch, ha accettato di parlarne. Falch è stato docente all’Università di New Orleans, oggi vive in Austria, si occupa di recupero di relitti sottomarini e gestisce un museo di storia dell’aviazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il pronipote del boia di Marzabotto: ha pagato tutto. “Non fu il solo responsabile”